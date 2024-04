Sta succedendo di tutto: la nuova penalizzazione ‘riscrive’ la classifica

Non è ancora terminata la sfida fuori dal campo che rischia di cambiare nuovamente le carte in tavola, ridefinendo una nuova classifica

Dentro e fuori dal rettangolo verde sono tanti gli spunti che stanno calamitando l’attenzione mediatica. La situazione economica di alcuni club, ad esempio, è uno dei temi finiti sotto la lente di ingrandimento di diverse Procure. In Italia ma anche all’estero.

Alla luce dei rigidi paletti varati in termini di bilancio negli ultimi anni, ci sono criteri molto netti a cui è necessario uniformarsi. Lo sa molto bene l’Everton, che rischia di dover fare i conti con una nuova penalizzazione. Nei giorni scorsi, infatti, al club del Merseyside è già stata inflitta una penalizzazione di due punti per la violazione di alcune norme di sostenibilità varate dalla Premier League. Una stangata che si somma a quella ricevuta ad inizio stagione, quando all’Everton sono stati tolti sei punti. La stagione travagliata del club inglese, però, potrebbe non essere finita qui.

Incubo Everton: il club inglese rischia una nuova penalizzazione

Secondo quanto evidenziato da Football Insider, infatti, l’Everton potrebbe essere costretto a fare i conti con una nuova stangata in classifica, questa volta all’inizio del prossimo campionato. A finire questa volta sotto la lente di ingrandimento sono state le spese necessarie alla costruzione dello stadio, che supererebbero il tetto limite di oltre 23.5 milioni di sterline.

La sezione 20 del rapporto della Commissione indipendente, infatti, ha ribadito la controversia tra il club e i paletti della Premier League sui soldi spesi per il prestito con finanziare lo stadio. La commissione, infatti, si è riservata il diritto di valutare con attenzione non solo la capitalizzazione retrospettiva dei conti 2020-2021 e 2021-2022, ma anche la capitalizzazione degli interessi sulle cifre nel 2022-2023. Il dossier, stando alle ultime indiscrezioni dall’Inghilterra, verrà esaminato da una nuova commissione indipendente durante l’estate. Anche in questo frangente, in sostanza, non sono esclusi clamorosi colpi di scena. Staremo a vedere cosa succederà.