Non solo Felipe Anderson: “Un altro colpo a zero della Juve”

Spunta il nome di un centrocampista che milita nella Serie B inglese. Ecco le ultimissime sul calciomercato bianconero

La Juventus è già proiettato alla prossima stagione, quella che darà inizio al nuovo ciclo. Giuntoli ha scelto Thiago Motta per il post Allegri e già chiuso il primo acquisto. Si tratta di Felipe Anderson, col quale ha raggiunto un accordo triennale da circa 3/4 milioni a stagione.

Felipe Anderson è in scadenza a giugno con la Lazio, ormai già rassegnata a perderlo a zero. Dei biancocelesti piace pure Zaccagni, in rotta con Lotito per la questione rinnovo del contratto che termina nel 2025. Secondo alcune indiscrezioni, l’esterno brasiliano potrebbe non essere l’unico affare a zero dei bianconeri in vista dell’anno venturo.

“Oltre a Felipe Anderson, secondo me arriva un altro parametro zero – ha detto Luca Momblano nella diretta Twitch di ‘Juventibus’ – Stanno seguendo parametri zero insospettabili, uno di questi é Wilfred Ndidi del Leicester”.

Un intervento importante la Juve lo farà a centrocampo: “Tra Koopmeiners e Khephren Thuram – sottolinea il giornalista di fede bianconera – uno arriva sicuro”.

Conte, nuovo assalto di De Laurentiis: “Triennale da 8 milioni”

Momblano si è poi spostato su Antonio Conte, il cui sogno di tornare alla Juve rimarrà tale. Sul tecnico è in atto un pressing feroce da parte del Napoli.

“De Laurentiis ha fatto un’ultima maxi proposta – ha detto Momblano – Per la precisione un triennale da 8 milioni netti l’anno. Dopo tre no, il patron azzurro ha provato l’ultima grande offerta”.