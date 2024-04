“Leao Balotellao”, ma non è un complimento: a gamba tesa sul portoghese

Leao finisce nel mirino dopo la prestazione sotto tono contro la Roma in Europa League: il paragone con Balotelli non è lusinghiero

Nelle ultime settimane, avevamo assistito a un Rafa Leao rinfrancato e in grado di entrare a più riprese nel tabellino con gol e assist pesanti. Ce lo si attendeva tra i protagonisti di Milan-Roma in Europa League, ma le cose sono andate diversamente.

Probabilmente il peggiore in campo, il portoghese, in una delle sue serate più indolenti. La Roma è riuscita a ingabbiarlo bene, lui ci ha messo del suo non accendendosi mai e girovagando in maniera svogliata per il campo. Una prestazione che riapre l’eterno dibattito sulla reale forza e consistenza di un talento indiscutibile, ma altrettanto certamente discontinuo.

Leao come Balotelli: “Ha troppa pigrizia addosso”

Di Leao hanno parlato diffusamente, a ‘Radio Radio’, gli opinionisti Furio Focolari e Tony Damascelli. Non riservandogli parole tenere, anzi.

Focolari ha sottolineato quanto Leao sia troppo soggetto ad alti e bassi. “O fa una partita da 8, oppure ne fa una da 4 – ha spiegato – E’ croce e delizia di questo Milan. In serate come quella di ieri, Pioli non dovrebbe avere paura di toglierlo più spesso dal campo”. Ha rincarato la dose Damascelli, che ha avanzato un parallelo con Mario Balotelli, anche lui diventato famoso per prestazioni altalenanti e un atteggiamento in campo a volte discutibile. “Io lo chiamo Balotellao – ha dichiarato – Non ha vinto nulla a livello internazionale, deve ancora dimostrare molto. Si porta addosso una pigrizia insopportabile”. Riuscirà a riscattarsi tra una settimana all’Olimpico?