Lazza nella bufera dopo Milan-Roma: furia Napoli per il video virale

Scoppia una nuova polemica social dopo Milan-Roma: Lazza nel mirino dei tifosi del Napoli

Un coro canticchiato durante Milan-Roma fa infuriare i tifosi del Napoli che si scatenano sui social contro il cantante Lazza.

Originario di Milano e noto tifoso del Milan, ieri sera Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, non ha fatto mancare la sua presenza a San Siro in occasione dell’andata dei quarti di finale di Europa League tra la squadra di Stefano Pioli e la Roma che ha sbancato il ‘Giuseppe Meazza’ con un gol di Gianluca Mancini al diciassettesimo minuto di gioco. Non è la prima volta, del resto, che la sua presenza viene notata e segnalata da tifosi e fan del cantante.

Questa volta, però, la presenza di Lazza allo stadio ha fatto discutere, in particolar modo per una “canzone” intonata dal cantante, cimentatosi in un brano che non fa assolutamente parte del suo repertorio. Il cantante milanese, infatti, è stato immortalato dalle telecamere televisive mentre, durante un momento di sosta della partita, canticchiava insieme alla curva rossonera il coro “Napoletani, voi siete napoletani“, rivolto ai tifosi della Roma.

Milan-Roma, il coro di Lazza fa infuriare i tifosi del Napoli

Il rapper era presente nella Front Row Experience, un box riservato ad ospiti ‘speciali’ ideato dal club rossonero per consentire ai vip di vivere l’adrenalina e le emozioni della partita in un modo del tutto nuovo. Ed è lì che le telecamere lo hanno immortalato.

Il labiale non lascia spazio a molti dubbi: Lazza si è “accodato” alla tifoseria rossonera, intonando il coro contro i tifosi romanisti e che – inevitabilmente – coinvolge anche quelli napoletani. Proprio dalla città partenopea sono arrivati molti commenti di condanna al comportamento del cantante, con il video che ha subito fatto il giro dei social durante e dopo la partita di San Siro.