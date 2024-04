Il bomber spaventa la Juve prima del Derby, l’incredibile dato che inguaia Allegri

L’attaccante spaventa la Juventus prima del Derby: spunta un incredibile dato che inguaia Massimiliano Allegri alla vigilia della partita

Il centravanti tiene in allarme la Juventus a poche ore dalla stracittadina con il Torino, in programma nella giornata di sabato alle 18. Per la classifica sarà una sfida importante, specialmente per le ultimissime speranze dei granata di agganciare l’Europa. La sconfitta con l’Empoli ha infatti rallentato la corsa degli uomini di Juric.

Dall’altra parte, invece, la Juve è tornata a sorridere con la vittoria per 1-0 sulla Fiorentina. I bianconeri hanno recuperato due punti sul Bologna che ha pareggiato con il Frosinone, cementificando il terzo posto che significherà Champions League. Con il quasi matematico raggiungimento del quinto slot per l’Europa che conta, stanno svanendo tutti i dubbi intorno alla Vecchia Signora.

I pericoli, però, potrebbero arrivare proprio nel derby con il Torino, che non riesce però a vincere la sfida addirittura dal 2015, quando a deciderla furono Darmian e Quagliarella. Da allora diverse vittorie bianconere e qualche pari, l’ultimo nel 2022. Servirà un’inversione di rotta per il Toro.

Juve, il pericolo si chiama Zapata: l’incredibile dato

Ad allarmare particolarmente la Juventus è Duvan Zapata, in uno stato di forma straordinario. L’attaccante colombiano è reduce da una doppietta anche contro l’Empoli e sta viaggiando a ritmi altissimi in questo campionato. Una condizione fisica smagliante e lontana dai brutti infortuni dell’ultimo periodo di Bergamo.

Proprio il centravanti è protagonista di un dato particolarissimo che riguarda la Juventus. Ogni qual volta ha segnato ai bianconeri in carriera, non ha mai perso. Sono 8 le reti realizzate contro la Vecchia Signora in passato e da quei gol sono arrivate 5 vittorie e 5 pareggi.

Zapata è dunque una sentenza quando segna alla Juve e servirà proprio una sua rete per sperare di tornare a fare risultato in un derby. Allegri dovrà augurarsi di trovare il miglior Bremer, grande ex della gara, in grado di poter annullare il fisico straripante del centravanti di Juric, pronto a lasciare il segno anche nella stracittadina in programma per domani.