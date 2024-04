Genoa, anche il Wolfsburg sulle tracce di Klos | ESCLUSIVO

Il Wolfsburg è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Piace anche Marcel Klos, attuale direttore tecnico del Genoa

Il mercato del Genoa potrebbe subire un duro colpo la prossima stagione, con un addio importante. Non stiamo parlando del tecnico Alberto Gilardino, accostato a diverse panchine tra cui in particolare la Fiorentina.

Non si tratta nemmeno dei gioielli in attacco dei rossoblu: dall’islandese Albert Gudmundsson, per il quale si registra un derby tra Inter e Milan oltre che del centravanti della Nazionale italiana Mateo Retegui, seguito dalla Juventus e dalla Roma. Ad essere corteggiato è anche chi ha contribuito a costruire la rosa del Grifone, ossia il tedesco Marcel Klos. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, oltre al Darmstadt di cui vi abbiamo anticipato il mese scorso, il direttore tecnico del Genoa è stato sondato da un altro club della Bundesliga: il Wolfsburg. I Lupi stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative ed occupano attualmente il quintultimo posto in classifica, a 5 punti dalla zona playout. In estate si prevede una rivoluzione a partire dalla dirigenza e l’idea è quella di provare a riportare Klos in Germania, dove ha lavorato con Lipsia e Amburgo.