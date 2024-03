Genoa, il direttore tecnico Klos nel mirino di un club di Bundesliga | ESCLUSIVO

Novità importanti per quanto riguarda il mercato del Genoa. Il DT rossoblu Klos piace al Darmstadt, formazione della Bundesliga

Tra le sorprese più grandi di questa stagione di Serie A c’è senza dubbio il Genoa. Delle tre neopromosse è quella che sta facendo meglio ed è la più vicina alla salvezza.

La squadra di Gilardino è stata in grado di imporre il pareggio sia all’Inter che al Napoli e alla Juventus, oltre che ad aver battuto la Roma e la Lazio. A gennaio è stato ceduto Dragusin in Premier League ed in estate altri gioielli potrebbe fare il salto di qualità. Da Gudmundsson a Frendrup passando per Martinez e Retegui, tanti sono i giocatori appetibili sul mercato. Una rosa costruita anche grazie al grande lavoro svolto dal direttore tecnico tedesco Marcel Klos, classe 1988. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, su di lui ha messo gli occhi il Darmstadt, club che occupa l’ultimo posto in classifica in Bundesliga, che vorrebbe fare di lui il prossimo direttore sportivo.