Gasperini-Inter, ecco com’è andata. E spunta Fabio Capello | ESCLUSIVO

“La vittoria dell’Atalanta in casa del Liverpool non mi sorprende. Per me è uno dei migliori allenatori d’Europa”

Gasperini si riprende la scena dopo l’impresa in casa del Liverpool nell’andata dei quarti di Europa League. “A me non sorprende la vittoria dell’Atalanta, per me Gasperini è uno dei migliori tecnici d’Europa – ha detto il Ds Capozucca, che con Gasperini ha lavorato ai tempi del Genoa, nella diretta Twitch di Tv Play – Non è nuovo a queste imprese, sono felice per lui e questo risultato premia quelle che sono le sue capacità. Ha dimostrato di essere un grande allenatore”.

Gasperini meriterebbe una big: “Mi fa specie che non l’alleni già, con tutto il rispetto per l’Atalanta. Non so se qualche grande squadra deciderà di puntare su di lui, per me è un tecnico eccezionale oltre che una persona straordinaria con una grande personalità”. Il rimpianto di Gasperini si chiama Inter: “Arrivò in un momento di difficoltà della società. Con Branca aveva un grande rapporto, ma i nerazzurri volevano Capello. L’Inghilterra non lo lasciò libero e così virarono su Gasperini, al quale però non fu dato il tempo di dimostrare il suo valore”.

Per Capozucca, “Gasperini può allenare qualunque squadra perché ha personalità e capacità per poterlo fare. Ma lui si trova bene a Bergamo e all’Atalanta, che in sette occasioni ha portato in Europa. Ora gli auguro di vincere un trofeo”.

Thiago Motta sulla scia di Gasperini, Capozucca: “È pronto per la Juventus”

‘Figlio’ della scuola Gasperini è sicuramente Thiago Motta, destinato alla Juventus per il dopo Allegri.

“Lo vedo pronto per i bianconeri. Al Genoa ci cambiò la squadra con la sua personalità. La stessa che sta dimostrando anche da allenatore seguendo i principi di Gasperini”, ha concluso Capozucca.