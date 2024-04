Doppio colpo Inter in Serie A: 80 milioni, scelta fatta

La cessione di Thuram consentirebbe alla dirigenza nerazzurra di mettere a segno due acquisti. Difensore e attaccante, ecco i nomi

Nel prossimo calciomercato estivo l’Inter potrebbe fare un altro ‘sacrificio’, ovvero vendere uno dei suoi titolarissimi per fare cassa e dare respiro al bilancio. Ma anche, come accaduto l’estate scorsa, per finanziare la campagna acquisti.

Ad oggi l’indiziato numero uno appare Marcus Thuram, acquistato a zero (commissioni da 8 milioni escluse) e autore di una grande stagione. 12 gol e 12 assist, una stagione impensabile a bocce ferme, quando il francese approdò ad Appiano dopo averlo soffiato in extremis al Milan. Per il figlio d’arte ex Borussia M’Gladbach si parla di Premier League e soprattutto Paris Saint-Germain, chiamato a trovare un degno sostituto di Mbappe che andrà al Real Madrid. Marotta e Ausilio non vogliono privarsi del ventiseienne, ma di fronte a una proposta irrifiutabile (70/80 milioni) ecco che la cessione del numero 9 avrebbe grandi chance di diventare realtà.

Ai nostri follower X abbiamo chiesto su chi, eventualmente, dovrebbero essere reinvestiti i soldi derivandi dalla vendita di Thuram.

Il sondaggio di Calciomercato.it è stato stravinto dalla coppia Buongiorno-Gudmundsson.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🔥 Il #PSG sembra fare sul serio per Marcus #Thuram, possibile affare da 80 milioni di euro. Su chi dovrebbe eventualmente reinvestirli l’#Inter❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 12, 2024

Alle spalle del duo composto dal capitano del Torino e dall’attaccante del Genoa, si piazza il tandem Koopmeiners-David. Segue Calafiori-Zirkzee, altri due nel mirino della Juventus; all’ultimo posto, col 10,4%, Ferguson-Zirkzee.