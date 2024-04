De Rossi avverte il Milan: “L’Olimpico sarà infuocato. Lukaku? E’ la prima volta”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Daniele De Rossi dopo aver vinto la partita di andata dei Quarti di finale di Europa League contro il Milan

Vince e convince la Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi hanno conquistato il primo round, battendo il Milan, grazie alla rete di Mancini, nel corso del primo tempo.

Il tecnico dei capitolini non può che essere soddisfatto della prestazione della sua squadra. Una squadra che ha ricordato, per certi versi, l’Inter, che il Milan ha sempre sofferto: “Ho uno staff che lavora tanto per provare a tirar fuori i dettagli che ci servono per fare la differenza – afferma De Rossi in conferenza -. Abbiamo guardato l’Inter, ma ovviamente tanto il Milan, anche perché si può trarre ispirazione anche dalle squadre che hanno perso contro i rossoneri”.

Poi De Rossi esalta tutta la squadra: “Leao e Pulisic non sono giocatori normali, serviva una prestazione super e così è stata. Sono soddisfattissimo di loro. Contro le squadre forti più tieni il pallone, meno possibilità hanno loro di farti male. C’è stata la miglior prova di Lukaku da quando ci sono io qui. Nel finale siamo stati un po’ provinciali ed è giusto esserlo. Il calcio è tante cose”.

Solidità difensiva – “Nasce anche dal fatto che abbiamo tenuto più palla. Abbiamo alzato il livello di attenzione e il livello di stare dentro la partita. Ho detto alla squadra che voglio l’atteggiamento mostrato nel derby, devono farlo sempre. Lo sanno che a Lecce non mi sono piaciuti da questo punto di vista”

Milan-Roma, De Rossi: “Dobbiamo pensare di poter far gol”

La Roma si porta a casa la vittoria e Daniele De Rossi può esultare. Al ritorno chiaramente, però, non si potrà abbassare la guardia: “Prima si penserà all’Udinese. Oggi il Milan avrebbe voluto vincere per cercare poi di gestire”.

“L’Olimpico sarà infuocato – prosegue il mister -. L’atteggiamento sarà lo stesso, non possiamo giocare chiaramente come gli ultimi dieci minuti. Dobbiamo pensare di poter far gol per rendere ancora più difficile la loro partita”.

La bellezza di San Siro – “Si respira grande calcio. Qui ho fatto grandi partite, è il posto migliore per giocare a calcio, oltre all’Olimpico, chiaramente, che è casa nostra”.