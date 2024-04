Contatti avviati, clamoroso Juve: riporta in Serie A il grande ex

La Juventus lavora alla prossima stagione e pensa al grande colpo in difesa: l’ex è pronto a tornare in Serie A

Via Allegri, dentro Thiago Motta. Il piano di Giuntoli per la nuova Juventus è ormai chiaro e deve solo attendere la fine della stagione per vedere se andrà a compimento.

Sistemata la questione panchina, per il Football Director bianconero ci sarà da mettere mano alla rosa e, anche se Elkann ha parlato di una strategia societaria improntata alla sostenibilità, non sono da escludere nomi importanti. Il primo quasi certamente arriverà a centrocampo, il reparto che ha più bisogno di qualità per fare un salto in avanti.

Ma qualcosa di importante andrà fatta anche in difesa dove potrebbe esserci la partenza pesante di Bremer. Se Calafiori, con Ferguson, è già uno degli obiettivi principali, un’altra occasione potrebbe arrivare dalla Germania, precisamente dal Bayern Monaco. Qui, dopo essere stato acquistato per circa sessanta milioni di euro, l’ex Napoli Kim sta facendo fatica ad imporsi ed un suo addio non è da escludere.

Calciomercato Juventus, Kim per Thiago Motta: lo scenario

Certo anche per il Bayern Monaco c’è da capire chi sarà il nuovo allenatore e quale sarà il suo pensiero su Kim, ma ipotizzare oggi un addio del coreano non è un azzardo.

Lo ha fatto anche Luca Momblano, nel corso di ‘Juventibus’, affermato che “Kim del Bayern è un’idea”. Una ipotesi facilitata anche dai rapporti tra le due società con il giornalista che ricorda che “da tempo Bayern e Juve sono entrati in contatto e pare che abbiano sondato il terreno per Chiesa”.

Dell’interesse del club tedesco per l’attaccante bianconero ne ha parlato anche Calciomercato.it, facendo il punto sulla situazione rinnovo dell’ex Fiorentina. Per Chiesa, come scritto dalla nostra redazione, l’addio di Allegri aumenta le possibilità di un prolungamento e della permanenza in bianconero. Dove potrebbe approdare anche Kim che dopo l’anno magico al Napoli potrebbe ritornare in Italia per rilanciarsi.