Addio Roma, la Juve chiude a 25 milioni

Le ultime di calciomercato coinvolgono giallorossi e bianconeri, alleati nell’ultima sessione invernale con l’operazione Huijsen

Juve e Roma sono state ‘alleate’ di mercato lo scorso gennaio. Il riferimento è al prestito in giallorosso del giovane difensore olandese (con passaporto spagnolo) Huijsen, il quale ben presto si è preso un ruolo importante all’interno della squadra passata da Mourinho a De Rossi.

Il tecnico giallorosso sa bene però che difficilmente potrà contarci in futuro, cioè nella prossima stagione. Infatti i bianconeri sono intenzionati a riprenderselo, per poi capire il da farsi.

Inciderà molto il parere dell’allenatore, anzi del nuovo visto che Elkann ha dato il via libera al siluramento di Allegri. Il prescelto di Giuntoli, il dirigente incaricato dell’apertura di un nuovo ciclo, è da mesi Thiago Motta.

Juventus, Momblano: “Huijsen via per 25 milioni. La Roma non è una possibilità”

Del futuro di Huijsen ne ha parlato Luca Momblano nella diretta Twitch di ‘Juventibus’. Per il giornalista di fede bianconera, il classe ’95 è destinato a giocare altrove. Dunque né alla Roma, né alla stessa Juventus.

“Giuntoli è alla ricerca spasmodica di un centrale mancino – le parole di Momblano – Huijsen può andare via se arrivano buone offerte, ma la Roma non è una possibilità. C’è un posizionamento di chi gestisce il giocatore abbastanza equivoco. Penso che a 25 milioni di euro possa partire. Percentuali? Al 51% è out, al 49 resta”, ha concluso.