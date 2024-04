Milan cannibale, la firma gratis rovina Inter e Roma

Avversarie nei quarti di finale di Europa League, Milan e Roma potrebbero entrare in rotta di collisione anche sul calciomercato

Per la prima volta nella loro storia, Milan e Roma si trovano di fronte in Europa League per conquistarsi l’accesso alle semifinali della competizione europea. La rivalità storica tra i due club e, soprattutto, le due tifoserie potrebbe tuttavia non limitarsi al rettangolo verde, ma tracimare sull’insidioso e fertile terreno del calciomercato.

In vista della prossima stagione, infatti, sia i rossoneri che i giallorossi dovranno cercare almeno un rinforzo in ogni reparto e alcuni obiettivi low cost rischiano di essere condivisi. Non va poi trascurata l’esistenza di potenziali reazioni a catena, con l’ingaggio di un giocatore da parte di un club che potrebbe causare un effetto domino sull’altro.

Dall’Inter alla Roma: maxi intreccio con il Milan

Per quanto riguarda il reparto arretrato, ad esempio, le strade di capitolini e lombardi sembrano destinate ad incrociarsi, in maniera diretta o indiretta. Parlando di Tosin Adarabioyo, l’intreccio potrebbe trasformarsi addirittura a tre, coinvolgendo anche l’Inter. Come è noto, il difensore inglese è in scadenza con il Fulham e rimane un obiettivo sensibile del Milan.

La dirigenza rossonera, che deve vedersela con la concorrenza di Liverpool, Tottenham e West Ham, qualora dovesse mettere le mani sul ventiseienne ex Manchester City, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote sia ai giallorossi che hai nerazzurri. Secondo ‘Football Insider’, infatti, in cima alla lista dei potenziali eredi di Adarabioyo ci sarebbe Danilho Doekhi.

In scadenza di contratto con l’Union Berlino il 30 giugno del 2025, il gigante olandese piace anche al Crystal Palace e potrebbe partire a cifre abbastanza contenute: proprio per questo motivo nei mesi scorsi è finito anche nei radar di Inter e Roma.