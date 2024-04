Mancini decide anche Milan-Roma 0-1! Atalanta commovente: 0-3 in casa del Liverpool

Vittoria storica della squadra di Gian Piero Gasperini che espugna Anfield con un clamoroso 0-3, giallorossi avanti in trasferta

Momento d’oro per Gianluca Mancini che a distanza di cinque giorni replica la rete del derby della Capitale e punisce anche il Milan all’andata dei quarti di finale di Europa League. Alla Roma basta il gol del difensore centrale per portarsi avanti sui rossoneri in vista del ritorno. Impresa storica per l’Atalanta e per il calcio italiano: la Dea travolge ad Anfield il Liverpool per 0-3 con uno Scamacca superlativo.

Iniziando dal match di San Siro, incredibilmente a distanza di pochi giorni per la Roma si è ripetuto lo stesso risultato del derby, con la stessa dinamica che ha portato al gol. Come contro i biancocelesti, a decidere l’incontro è stato il corner calciato dal mancino Paulo Dybala e l’incornata vincente di Gianluca Mancini, lasciato colpevolmente tutto solo all’interno dell’area di rigore rossonera. Brivido finale per i ragazzi di Pioli che a pochi minuti dal triplice fischio hanno colpito una traversa sulla girata col destro di Giroud. Milan uscito dal terreno di gioco tra i fischi incessanti dei suoi tifosi.

Quanto successo però ad Anfield tra Liverpool e Atalanta rimarrà con molta probabilità non solo nella storia della società bergamasca, ma anche del calcio italiano. In una partita commovente, la squadra di Gian Piero Gasperini ha rifilato ben tre reti a quella di Jurgen Klopp. Uno straordinario Scamacca ha trascinato la Dea: prima con una rete viziata da un’incertezza di Kelleher e poi con un capolavoro di sinistro al volo su assist dell’ex rossonero De Ketelaere. A chiudere il match e consentire all’Atalanta un ampio vantaggio verso il ritorno il gol di rapina di Pasalic, nato da uno scippo a centrocampo sempre di Scamacca.