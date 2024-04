Leao bocciato, ma San Siro si divide

Ecco cosa è successo nel finire di gara, quando Rafa Leao è stato sostituito da Stefano Pioli, dopo una partita davvero da dimenticare

Partita da dimenticare per Rafa Leao, che in 78 minuti giocati non è riuscito a lasciare il segno in Milan-Roma. L’attaccante portoghese è stato così sostituito, con Stefano Pioli che ha deciso di affidarsi a Noah Okafor. Lo svizzero è entrato in campo insieme a Samuel Chukwueze (fuori anche Christian Pulisic).

La prova dell’ex Lille, davvero incolore, non è passata chiaramente inosservata e San Siro ha deciso di contestare pesantemente il suo numero dieci. Fischi assordanti, che sono stati poi coperti dai cori della Curva Sud, che ha scelto, invece, di stare al fianco di Rafa Leao, con canti di sostegno. Lo stadio, dunque, si divide davanti al suo campione.