La scelta è stata già fatta: Skriniar torna in Serie A

Milan Skriniar sempre più lontano dal Paris Saint-Germain: hanno già deciso il ritorno in Serie A, ecco dove

Un anno da dimenticare per Milan Skriniar. Il difensore slovacco la scorsa estate si è trasferito al Paris Saint-Germain, convinto di poter fare un ulteriore passo avanti nella sua carriera.

La sorte però non è stata dello stesso avviso visto che l’ex Inter ha fatto i conti con un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per tre mesi. Prima del problema alla caviglia, Skriniar era un titolare inamovibile, pur con qualche errore, della formazione di Luis Enrique, ora invece sembra completamente tagliato fuori dalla scelte del tecnico spagnolo.

Non schierato nel match di Champions contro il Barcellona, per il 29enne difensore si fa strada un addio dopo solo un anno a Parigi e non è da escludere un ritorno in Serie A: ma in quale squadra?

Calciomercato, Skriniar torna in Serie A: scelta l’Inter

È quello che ha chiesto Calciomercato.it sul proprio canale Telegram: “Skriniar scaricato dal PSG. A chi potrebbe tornare utile in Serie A?”

La scelta, in maniera un po’ sorprendente, è caduta proprio sull’Inter, squadra che ha lasciato a parametro zero meno di un anno fa per trasferirsi in Ligue 1. Ai nerazzurri sono andati il 30% dei voti, mentre un ‘tradimento’ con i cugini del Milan ha ottenuto il 27% di preferenze. Più indietro la Juventus che è stata votata dal 19%, mentre Roma e Napoli chiudono il quintetto con rispettivamente 13% e 11%.