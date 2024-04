Knezovic incanta a Sassuolo: due big estere sul talento croato

Il classe 2005 sta incantando e trascinando l’Under 19 di Bigica. In questa stagione è finito per ben cinque volte nella Top 11 del campionato

Borna Knezovic è uno dei migliori talenti croati in circolazione. Sicuramente il miglior classe 2005 che attualmente gioca in Italia. Il Sassuolo lo ha preso due anni dal Cibalia e se lo sta godendo nella sua Under 19, dove il trequartista di Pozega sta letteralmente incantando. E trascinando coi suoi gol, 9 in tutto tra campionato e Coppa Italia, la formazione di mister Bigica. Qualche addetto ai lavori crede che possa far comodo anche alla prima squadra, per evitare la retrocessione.

Grande tecnica e mancino raffinato pur essendo alto quasi un metro e novanta, per ben cinque volte Knezovic è finito nella Top 11 del Primavera 1. Il suo rendimento non è passato inosservato, stando a indiscrezioni di calciomercato sulle sue tracce ci sono almeno un paio di big estere. Per il diciottenne si prospetta un futuro luminoso, un futuro ad altissimi livelli.