Juventus, Chiesa scaricato: l’erede ci mette la firma

La Juventus ‘scarica’ Chiesa, tutto sull’erede: firma in arrivo, scelta fatta per i bianconeri, il futuro è già adesso

Juventus a caccia di conferme, in un delicato derby contro il Torino in cui servono punti pesanti per rafforzare ulteriormente il terzo posto e avvicinare la qualificazione alla Champions. Nella stracittadina, i bianconeri sperano di trovare la terza vittoria di fila dopo quelle con Lazio in Coppa Italia e Fiorentina. Va alla ricerca di una prestazione importante anche Federico Chiesa, in una annata molto altalenante fin qui da provare a chiudere nel migliore dei modi.

In maglia bianconera, per lui, un gol nei precedenti con i granata, nell’aprile di tre anni fa, in un derby che si concluse sul 2-2. Il classe 1997 vuole ritrovare centralità e un ruolo da trascinatore, ciò che finora non gli è riuscito. Ma più ci avviciniamo al termine della stagione e più il suo futuro appare in bilico. Con un ulteriore ‘indizio’ che lo allontana da Torino.

Juventus, altro che Chiesa: la priorità di Giuntoli è Yildiz

Mercato estivo in vista del quale il ds Giuntoli dovrà mettere mano sia a possibili acquisti che ad alcuni rinnovi di contratto. Ma quello di Chiesa potrebbe non essere in cima alla lista.

Nel consueto sondaggio indetto su ‘X’ da Calciomercato.it, infatti, per i votanti la priorità tra i rinnovi dovrebbe essere data a Kenan Yildiz, individuato come erede dell’ex Fiorentina. Quasi un plebiscito per il giovane turco, che ha ottenuto in questo senso il 60,3% delle preferenze, quasi il triplo rispetto al compagno. Decisamente meno ‘caldi’ i rinnovi di Rabiot e Szczesny, che ricevono ancor meno voti.