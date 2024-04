Inter, ceduto Thuram a 80 milioni: Marotta ne compra due più forti

Inter, Marcus Thuram può essere ceduto per 80 milioni di euro. Marotta ne compra due: l’indiscrezione e tutti i dettagli

È già iniziato il conto alla rovescia in casa Inter verso la seconda stella. Il sogno, non più nascosto, di squadra e soprattutto tifosi è quello di festeggiare nel Derby contro il Milan.

La squadra di Simone Inzaghi, infatti, potrebbe trionfare aritmeticamente già il prossimo 22 aprile contro i rivali rossoneri. Nel frattempo, Marotta e Ausilio sono già al lavoro sul calciomercato. Conclusi gli affari a zero Zielinski e Taremi, la dirigenza dell’Inter sta sondando Buongiorno per la difesa, mentre per rinforzare l’attacco il primo nome è quello di Gudmundsson del Genoa. Servirà però almeno una cessione eccellente per acquistare i due talenti emergenti del campionato di Serie A.

Inter, Marcus Thuram può finanziare il prossimo mercato: 80 milioni dal PSG

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, a finanziare i due colpi potrebbe essere Marcus Thuram. Sull’attaccante francese sarebbe infatti piombato il PSG, già al lavoro per il dopo Mbappe.

Stando al quotidiano, il club nerazzurro valuta Thuram almeno 80 milioni di euro. L’ex ‘Gladbach, arrivato a parametro zero, permetterebbe all’Inter una clamorosa plusvalenza per tornare con forza sul mercato. In caso di sacrificio del francese, Marotta e Ausilio andrebbero all’assalto di Buongiorno e Gudmundsson, entrambi valutati da Torino e Genoa circa 40 milioni.