Il Milan spiazza tutti: scambio di prestiti con la Roma

Un flop rossonero in giallorosso, ecco le ultime di calciomercato con protagoniste le avversarie di stasera nell’andata dei quarti di Europa League

Giroud è diretto negli States, così il Milan nella prossima estate sarà chiamato a prendere un nuovo bomber. Anzi due, uno esperto e uno giovane. A metà strada si colloca Tammy Abraham, l’inglese della Roma freschissimo di rientro in campo dopo l’infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto ai box per circa dieci mesi.

Per l’attacco piacciono David, Gyokeres e soprattutto Zirkzee, ma tutti e tre – in particolare svedese e olandese – hanno un costo molto alto. Per il primo, lo Sporting CP chiede addirittura il pagamento della clausola da 100 milioni, per il secondo il Bologna punta a strappare 60/70 milioni a meno che il Bayern non decida di esercitare l’opzione riprendendoselo per 40. Il quarto nome potrebbe essere Lukaku, qualora la Roma decidesse di non attivarsi per riportarlo a Trigoria dopo quest’annata in prestito. I rossoneri hanno ottimi rapporti col Chelsea, ma il belga è fuori i canoni del club di Cardinale: a maggio compirà 31 anni e il suo stipendio è sui 18/20 milioni lordi.

‘Scartata’ pure la pista Lukaku, occhio alla suggestione Tammy Abraham lanciata da ‘asromalive.it’. I giallorossi sono pronti a cederlo, però al momento il ventiseienne non ha gran mercato considerato quanto a lungo è stato indisponibile.

“Proprio a causa della lunga degenza – scrive ‘asromalive.it’ – il Milan potrebbe essere il maggiormente propenso a pensare a uno scambio di prestiti“. Alla Roma, avversaria stasera nell’andata dei quarti di Europa League, Moncada e soci potrebbero proporre tre acquisti della scorsa estate che hanno toppato: Samuel Chukwueze, Okafor e Yunus Musah.