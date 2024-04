DIRETTA Europa League, Liverpool-Atalanta: le formazioni ufficiali | LIVE

Andata dei quarti di finale di Europa League per l’Atalanta di Gasperini, impegnata nel difficile confronto contro il Liverpool

L’attesa è finita, si torna in campo per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League. L’Atalanta ha un impegno proibitivo contro il Liverpool, una sfida decisamente impegnativa.

I padroni di casa, guidati in panchina dal manager uscente Jurgen Klopp, arrivano a questo importante appuntamento dopo aver pareggiato col Manchester United di Erik ten Hag nell’ultimo turno della Premier League e si sono visti così raggiungere in vetta alla classifica dall’Arsenal di Mikel Arteta. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Gian Piero Gasperini, si presentano a questa partita dopo la pesante sconfitta esterna patita contro il Cagliari di Claudio Ranieri, un passo indietro importante in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio ‘Anfield’ di Liverpool.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-ATALANTA

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Tsimikas, Konaté, Van Dijk, Gomez; Jones, Endo, Elliott; Mac Allister, Nunez, Gakpo. All. Klopp

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, De Roon; Ruggeri, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.. All. Gasperini

ARBITRO: Halil Umut Meler (Turchia)