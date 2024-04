DIRETTA Conference League, Viktoria Plzen-Fiorentina 0-0: PARTITA INIZIATA – LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale l’andata dei quarti di finale di Conference League tra Fiorentina e Plzen

Con un sorteggio benevolo come alleato, la Fiorentina spera di raggiungere per la seconda volta consecutiva la finale di Conference League. In casa del Viktoria Plzen, i Viola proveranno a riscattare immediatamente la sconfitta di domenica sera contro la Juventus. Vista la situazione in classifica in serie A, vincere la terza competizione europea per club o la Coppa Italia potrebbe essere l’unico modo per partecipare alle coppe europee il prossimo anno.

Nonostante sulla carta siano i favoriti assoluti, Vincenzo italiano ha chiesto la sua squadra di non sottovalutare l’avversario odierno e di non sentirsi già in finale in virtù di essere finiti nella parte più facile del tabellone (in caso di approdo alle semifinali ci sarà la vincente tra Paok e Brugge). Nelle ultime 25 partite ufficiali, d”altronde, i padroni di casa hanno perso solamente una volta. Quello in Repubblica Ceca sarà il primo scontro diretto tra le due squadre: calciomercato.it lo seguirà in tempo reale.

Formazioni ufficiali Viktoria Plzen-Fiorentina

VIKTORIA PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Hranac, Hejda, Jamelka; Reznik, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra, Chory. All. Bakos

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano