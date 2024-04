Pronta l’offerta che fa saltare il banco: 70 milioni per Zirkzee

Pronta l’offerta che fa saltare il banco: 70 milioni di euro per Zirkzee. L’indiscrezione di mercato e tutti gli aggiornamenti

Joshua Zirkzee è uno dei nomi già chiacchierati sul mercato e destinati ad infiammare la prossima sessione estiva. Dalle big di Serie A, con Milan e Juve in prima fila, alle sirene estere, il gioiello del Bologna fa già gola ai top club europei.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Bayern Monaco non sarebbe intenzionato a riportare l’olandese in Baviera. Sulle sue tracce, però, ci sarebbero già diversi club di Premier League. In particolare, secondo quanto riportato da ‘Il Resto del Carlino’, l’Aston Villa dell’ex Roma Monchi e di Unai Emery starebbe preparando l’assalto al calciatore con una super offerta.

Calciomercato, follie Aston Villa per Zirkzee: cifre e dettagli

Stando al quotidiano, i ‘Villans’ sarebbero pronti ad offrire fino a 60-70 milioni di euro, che è la cifra richiesta dal Bologna per sedersi al tavolo delle trattative per la cessione di Zirkzee.

Previsto anche un vertiginoso aumento dell’ingaggio che farebbe vacillare il giocatore. L’ambizioso Aston Villa, attualmente quinto in Premier League ed in piena corsa per la qualificazione in Champions, sembra fare sul serio per Zirkzee. Juventus e Milan sono già avvisate.