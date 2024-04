Milan, intreccio con Ogbonna per il colpo a costo zero

Il Milan, che in campo ha ritrovato la propria miglior versione, pensa già alla prossima sessione estiva di calciomercato. Maxi intreccio in Premier per un difensore

La stagione del Milan nelle ultime settimane ha subito una svolta positiva. La truppa di Pioli offre una buona proposta di calcio unita ad una ritrovata continuità di risultati che hanno permesso alla squadra di ottenere e consolidare il secondo posto in classifica.

In attesa di vedere anche come si svilupperà il percorso in Europa League (ostacolo Roma ai quarti), la dirigenza meneghina inizia già a dare uno sguardo a quella che sarà la prossima sessione di calciomercato. Tra i reparti maggiormente da potenziare c’è senza dubbio la difesa visti i tanti infortuni riscontrati anche nel corso di questa annata.

Serviranno quindi rinforzi importanti, ma il club rossonero dovrà anche tenere conto dell’alta concorrenza. Nei mesi scorsi al Diavolo era stato accostato, tra gli altri, anche Tosin Adarabioyo, possente centrale inglese classe 1997, in forza al Fulham, ma in scadenza di contratto a giugno, e dunque potenzialmente trattabile a parametro zero. Si tratta di un difensore di grande stazza visti i suoi 196 cm, abile nel gioco aereo e dotato di grande forza fisica.

Un centrale completo che quest’anno ha messo a referto anche due gol finora in Premier al netto di un periodo di assenza ad inizio stagione dovuta ad un problema all’inguine.

Calciomercato Milan, il West Ham prova ad ingaggiare Adarabioyo

Non sarà però semplice per il Milan arrivare ad Adarabioyo vista la concorrenza a tinte inglesi. Secondo quanto evidenziato da ‘Football Insider’ nella corsa al 26enne nato a Manchester si è unito anche il West Ham che ha bisogno di un difensore vista la propria situazione.

I londinesi infatti potrebbero anche perdere Angelo Ogbonna visto il contratto in scadenza con gli Hammers. Adarabioyo potrebbe quindi essere il rinforzo giusto al netto della concorrenza di Liverpool, Tottenham, Monaco e dello stesso Milan che avrà nel caso una rivale in più.