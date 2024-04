La rivelazione sul futuro di Thiago Motta: annuncio in diretta

Thiago Motta tra un finale di stagione da protagonista e un futuro intrigante: arriva la rivelazione in diretta sul tecnico

Riflettori sempre puntati, com’è inevitabile che sia, in una stagione dal rendimento straordinario rispetto alle attese, per il Bologna, che dopo il pari con il Frosinone deve riprendere a vincere con il Monza per conservare la quarta posizione in classifica. Appuntamento da non sbagliare, prima dello scontro diretto con la Roma che potrebbe dire moltissimo delle effettive aspirazioni di Champions League dei felsinei.

Sotto osservazione diversi giocatori che in rossoblù si stanno mettendo in luce. E soprattutto lui, Thiago Motta, l’allenatore artefice di quello che è un vero e proprio miracolo sportivo. Un tecnico che sta facendo crescere al meglio la sua squadra e che non a caso è diventato oggetto del desiderio di diverse squadre. Qui su Calciomercato.it, vi abbiamo parlato dell’interessamento della Juventus per Thiago Motta, che si fa sempre più concreto. Un nome caldo, quello dell’italobrasiliano, per i bianconeri. Ma sarà davvero Torino la sua prossima destinazione?

“Ecco a cosa sta pensando Thiago Motta”, parla l’agente

Del suo futuro, ha parlato a ‘Tv Play’, nel corso del programma ‘Tango’, il suo agente, Dario Canovi, che ha aiutato a fare chiarezza sullo stato attuale della situazione.

“Credo che neanche Thiago Motta adesso conosca il suo futuro – ha spiegato – Per ora sta pensando solo alla prossima partita, nemmeno a quella successiva. Nella sua testa c’è come battere il Monza e nient’altro, è fatto così”. L’ipotesi più probabile è comunque, in Serie A, la Juventus, in caso di addio al Bologna e la conferma indiretta arriva da una altra constatazione di Canovi: “In Serie A ci saranno panchine che cambieranno, sicuramente quelle di Napoli e Fiorentina, poi anche altre. Non so se lo farà la Juventus, molto difficile che lo faccia il Milan, Pioli sta facendo un ottimo lavoro”.