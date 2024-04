“Inaccettabile”: scoppia il caso prima dell’Europa League

Un vero e proprio caso è scoppiato alla vigilia del match di Europa League: il presidente sbotta in diretta tv, cosa sta succedendo

Stasera sarà ancora Champions League, ma domani a prendersi la scena toccherà ad Europa League e Conference.

In Italia c’è sicuramente attesa per il derby tra Milan e Roma, così come per la sfida che vede il Liverpool affrontare l’Atalanta di Gasperini. Ma match degno di nota è anche Benfica-Marsiglia ed è proprio per la partita di domani sera in programma al Da Luz che è scoppiato un vero e proprio caso.

Tutto nasce dalla decisione del Benfica di cancellare i biglietti dei tifosi del Marsiglia che avevano già organizzato il viaggio in Portogallo e in alcuni casi sono già a Lisbona. Questo per il timore che ai tifosi del Benfica venga vietato l’accesso al Veledrome per la gara di ritorno, visto che le autorità transalpine stanno valutando questa possibilità.

Ma a sbottare in diretta tv, nel corso di un’intervista con RMC Sport, è il presidente del Marsiglia Pablo Longoria che parla apertamente di situazione inaccettabile e minaccia di disertare lo stadio se non sarà consentito l’accesso ai tifosi francesi.

Benfica-Marsiglia, caso biglietti: Longoria attacca

Nel corso dell’intervista il presidente del Marsiglia ci va giù pesante: “È una decisione impossibile da accettare come presidente dell’Olympique. Da venerdì lavoriamo con tutte le persone coinvolte in questo tipo di decisioni: prefettura, autorità pubbliche, Benfica. Abbiamo lavorato in coordinamento per inviare un secondo piano di sicurezza per avere i tifosi portoghesi al Marsiglia ed ora ci ritroviamo in questa situazione”.

Longoria non nasconde il proprio disappunto: “Bisogna rispettare le persone: hanno pagato i biglietti, hanno pagato un viaggio, hanno speso passione ed energia. Bisogna rispettare tutti: è inaccettabile quello che sta succedendo. Non parteciperò alla partita se i tifosi non saranno allo stadio. Anche questo è un problema di sicurezza, come si può accettare questo!”