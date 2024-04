Doppio 0-3 a tavolino e -1 in classifica a entrambe: mano pesante del Giudice Sportivo

Decisione clamorosa del Giudice Sportivo, che opta per il doppio 0-3 a tavolino e per la vicendevole penalizzazione alle due squadre

Dopo un weekend movimentato in campionato, il Giudice Sportivo usa la mano pesante. La decisione è di quelle clamorose e con pochi precedenti nella storia del calcio italiano. Due squadre sconfitte per 3-0 a tavolino e con un punto di penalizzazione in classifica.

La decisione riguarda Palmese e Manfredonia, squadre impegnate nel girone H della Serie D. La sfida tra i campani e i pugliesi, al 50′, era sul risultato di 2-2, quando dagli spalti è stata richiamata l’attenzione per un malore occorso a un tifoso di casa. L’arbitro Giallorenzo, della sezione di Sulmona, aveva dunque decretato la sospensione per permettere i soccorsi. Successivamente, dopo che il tifoso era stato portato via in ambulanza, a parere del direttore di gara ci sarebbero state le condizioni per riprendere la sfida, cosa a cui però si erano opposti i capitani delle due squadre. Il Giudice Sportivo ha dunque deciso di decretare per entrambe la sconfitta a tavolino, con aggiunta di un punto di penalizzazione in classifica. La Palmese retrocede dunque a 39 punti e il Manfredonia a 36 punti, vedendo ridursi il margine sulla zona playout (il Gravina, tredicesimo, è a quota 33 punti).