Inter, nuova firma a zero. L’agente: “E’ la sua priorità”

Il club nerazzurro ha fatto nuovi passi in avanti per aggiudicarsi il terzo acquisto a parametro zero dell’estate

Ad otto punti dalla conquista del suo ventesimo scudetto, l’Inter già pensa alle mosse da effettuare sul prossimo mercato. Il club nerazzurro, in realtà, si è già aggiudicato da tempo due colpi a parametro zero rispettivamente a centrocampo e in attacco con le firme di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

A questo punto, a rinforzare l’organico di Simone Inzaghi per la nuova stagione, non può che essere un difensore. In prima fila rimane il nome di Mario Hermoso, forte centrale in scadenza di contratto a giugno con l’Atletico Madrid. Stando a quanto riportato dal diario ‘AS’, l’Inter avrebbe già intrattenuto in primi contatti con l’entourage dello spagnolo, mettendo sul piatto del calciatore un contratto importante pari a quattro anni di durata per un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, oltre ad un premio alla firma.

Ad oggi, come ammesso dal suo procuratore Iñaki Espizua su ‘CN24 Tv’, il futuro di Hermoso sembra essere sempre più distante da Madrid, sebbene non sia stata ancora detta l’ultima parola: “Non è detto che andrà via, ma per continuare all’Atletico Madrid ci dev’essere la volontà da entrambe le parti, bisogna avere rispetto delle due opinioni. Al momento è anche vero che siamo lontani dal raggiungere un accordo”.

Calciomercato Inter, l’agente di Hermoso apre alla Serie A

Come spiegato dall’agente, Mario Hermoso sta seriamente considerando la possibilità di aprire ad un progetto italiano.

Per questa ragione, per via del blasone e delle ambizioni nutrite dal club, l’Inter fa bene a sperare: “Vuole giocare in un campionato importante, senza scartare alcuna possibilità, ma darà priorità ad un club importante, ad un progetto importante che possa vincere titoli. Questa è l’aspirazione del calciatore. La Serie A è una delle competizioni principali al mondo, senza dubbio è una possibilità. Ce ne sono anche altre in Europa, ma la Serie A è inclusa tra queste”.

Infine, Espizua non ha escluso dalla corsa anche il Napoli: “Devo rispettare tutti i club che si sono interessanti a Mario, non posso parlare concretamente di nessuna società. Posso solo dire che il Napoli è in Serie A ed è stato campione lo scorso anno, ho già detto che il campionato è molto forte e interessante”.