Udinese-Inter, Cioffi guarda avanti: “Solo così ci salveremo”

Beffa per l’Udinese, sconfitta negli istanti finali dall’Inter: il tecnico friulano Cioffi prova a essere ottimista per il prosieguo

Lunedì sera amarissimo per l’Udinese, che culla a lungo il sogno di un risultato positivo con l’Inter. Va in vantaggio, viene raggiunta, tiene botta fino a pochi istanti dalla fine, con la rete di Frattesi al 95′ che fa esultare i nerazzurri e inguaia i bianconeri, che ora hanno solo due punti di vantaggio sul terzultimo posto.

Il tecnico della squadra friulana, Gabriele Cioffi, elogia la prestazione della sua squadra a ‘DAZN’, nel postpartita, e guarda gli aspetti positivi, dettando la strada: “I miei sono stati bravissimi, attenti e concentrati – ha dichiarato – Peccato per come è arrivato il pareggio, con una doppia ingenuità, ma dobbiamo ripartire da questa prestazione. Tutta la squadra ha fatto una gara di sacrificio, a partire da Thauvin. L’annata è questa, siamo consapevoli di doverci giocare la salvezza in ogni partita, decideranno i quattro scontri diretti. Ai risultati delle avversarie non pensiamo, sappiamo che dipende da noi. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che possiamo fare e di ciò che possiamo migliorare. La prossima gara è con la Roma, sappiamo che sarà dura, ma non dobbiamo pensare a cosa è successo oggi e non rimuginare troppo. Solo così ne verremo fuori”