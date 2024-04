Ribaltone alla Juve: UFFICIALE ha firmato

Cambiamento importante per un attaccante della Juventus. È arrivato l’annuncio ufficiale: nuova avventura in vista

Mentre la Juventus ha ritrovato la vittoria anche in campionato, dopo il successo infrasettimanale in Coppa Italia, Arkadiusz Milik prosegue nella propria tabella di marcia per il recupero fisico in vista del rush finale di stagione.

Non è stata un’annata particolarmente semplice per l’attaccante polacco che ha messo a referto solamente 6 gol complessivi con la maglia bianconera, equamente divisi tra Serie A e Coppa Italia. Ci si aspettava certamente qualcosina in più da parte di un attaccante esperto e di qualità come lui, che oltre ad un rendimento non sempre al top ha anche palesato piccoli acciacchi fisici che ne hanno condizionato inevitabilmente l’impiego.

L’ultimo infortunio è quello agli adduttori che lo tiene ai box da circa 3 settimane. Il gol contro l’Atalanta dello scorso 10 marzo resta quindi l’ultimo sussulto per Milik, che intanto vive un nuovo importante cambiamento. Questa volta il campo non c’entra nulla, e il focus si sposta al di fuori dove la sua vita professionale cambia improvvisamente gestione.

Calciomercato Juventus, Milik cambia procura: è UFFICIALE

Ora è ufficiale: Arek Milik ha cambiato agente ed ha firmato per la CAA Stellar che quindi ne curerà la procura.

Una decisione presa proprio in un finale di stagione caldo, ed in vista di una estate di calciomercato che potrebbe anche prospettarsi rovente per il classe 1994, che dovrà scegliere che strada prendere, al netto di un contratto ancora in essere. L’ex centravanti di Ajax e Napoli è legato alla Juventus da un accordo valido fino al giugno 2026.