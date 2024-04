Laporte salva CR7, segna anche Ibanez: il report dalla Saudi Pro League

Laporte salva Cristiano Ronaldo, segna nel finale anche Ibanez: il report completo dal campionato arabo della Saudi Pro League

Prosegue la lega araba, giunta alla sua 27a giornata. Manca sempre meno alla sua conclusione e siamo giunti agli sgoccioli anche per il nostro reportage settimanale sulle pagine di Calciomercato.it. L’ultimo turno andato in scena, nello scorso weekend, ha regalato meno spettacolo in termini di numero di gol, ma non ha deluso per pathos.

Non sono mancati, infatti, risultati decisi all’ultimo secondo, che hanno tenuto aperto ancora un campionato, praticamente deciso da settimane. Solo la matematica, infatti, sta tenendo distanti i giocatori dell’Al-Hilal dai festeggiamenti. Più serrata, invece, la lotta retrocessione, con l’Al Hazem che sembra ormai spacciato, mentre Al Akhdoud, Al Taee, Abha e Al Riyadh sono tutte in piena corsa.

Ancora in bilico anche il posto per la Champions League asiatica, l’ultimo dei tre rimasti a disposizione. I primi due, infatti, sono stati pienamente occupati dal già citato Al-Hilal (in semifinale nell’edizione di quest’anno) e dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. La terza piazza se la contenderanno fino alla fine Al Ahli, Al-Ittihad e Al-Taawon, con i primi in vantaggio di 5 punti.

Malcom ne fa due, Laporte e Ibanez in extremis: il recap

A proposito della già citata capolista, ha vinto ancora l’Al-Hilal, tanto per cambiare. I bianco-blu hanno dominato l’ennesima partita, vinta questa volta per 4-1 in casa dell’Al Khaleej. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti e il momentaneo pareggio per i padroni di casa, si è svegliato Malcom, che tra il 42′ e il 48′ ha chiuso la pratica. Nel primo gol anche lo zampino di Milinkovic-Savic.

Più intrigante le vicende legate al quarto posto, con Al-Ittihad e Al-Taawon che non si sono fatte male e hanno pareggiato per 0-0 e con l’Al-Ahli terzo che non ne ha approfittato per volare a +7, ma si è fermato altrettanto sul pari in un 1-1 in casa dell’Al Wehda. Vantaggio per i padroni di casa nella ripresa con Noor e pareggio in extremis al minuto 83 con l’ex Roma Ibanez, che ha trovato il gol su assist di Mahrez.

Un difensore decisivo anche nella sfida dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, a secco per questa giornata. Gara complicata quella giocata in casa del Damac, che ha bloccato gli ospiti sullo 0-0 per tutta la partita. Neanche l’ingresso di CR7 al 66′ ha cambiato l’inerzia. Sarà decisivo Laporte al 91′ su assist di Brozovic per permettere agli ospiti di trovare i 3 punti e restare sulla scia dell’Al-Hilal.