Juventus, veto Elkann su Conte: “Giuntoli ha l’accordo col nuovo allenatore”

Juventus che pensa già al dopo Allegri, l’ipotesi Conte bocciata da John Elkann: ecco chi sarà il nuovo tecnico, c’è già l’accordo

Ultimo ciclo di parte cruciale, a dir poco, per la Juventus, che è ancora in corsa per obiettivi importanti da raggiungere, in campionato e Coppa Italia. A prescindere da come andrà a finire, però, per Massimiliano Allegri il destino sembra segnato. E la dirigenza è già alla ricerca di un nuovo tecnico.

Corsa aperta alla successione del tecnico livornese, che dirà addio dopo tre stagioni difficili e contestate. L’intenzione è quella di ripartire per un nuovo ciclo. E c’è sempre la suggestione Antonio Conte, in questi casi, caldeggiata da una discreta parte dell’ambiente. Ma a quanto pare, il ritorno dell’allenatore pugliese è da escludere.

Niente Conte, per il dopo Allegri c’è Thiago Motta: la conferma

Ne parla, su ‘X’, il giornalista Marcello Chirico, che in risposta a un tweet di Mary Di Dio, opinionista di ‘Juventibus’, ha sentenziato l’opzione Conte.

“Su Conte c’è il veto di John Elkann“, ha spiegato Chirico. La scelta della dirigenza sarebbe fatta e tenderebbe verso Thiago Motta, che avrebbe già “l’accordo con Giuntoli”, sempre secondo Chirico. Confermando di fatto le anticipazioni di Calciomercato.it, che in questi giorni vi hanno raccontato come Thiago Motta sia una pista caldissima e prioritaria per la Juventus e come insieme al tecnico italobrasiliano il club bianconero stia pensando di portare a Torino alcune colonne del suo Bologna.