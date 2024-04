Juve, colpo a sorpresa: l’attaccante arriva dall’Irlanda

Novità per la Juventus. Colpo a sorpresa dall’Irlanda: ecco il nome sul taccuino della dirigenza bianconera per rafforzare il reparto offensivo

La Juventus guarda all’estero per rafforzare l’attacco. L’ultima idea arriva addirittura dall’Irlanda, con i bianconeri che avrebbero messo nel mirino un giovanissimo calciatore.

Si tratta di Billy O’Neill dei Bray Wanderers. A scriverne è l’Irish Mirror, che sottolinea come sull’attaccante ci sarebbe anche un’altra italiana, il Lecce di Corvino.

Il giocatore ha compiuto 16 anni lo scorso 12 marzo ed è da tempo sul taccuino di altri top team, in giro per l’Europa. Il quotidiano riporta, infatti, dell’interessa anche del Brentford. O’Neill è addirittura volata in Inghilterra per allenarsi con la squadra B lo scorso dicembre, ma l’attaccante non può trasferirsi a Londra prima dei 18 anni. Il calciatore classe 2008 risulta, infine, anche sul taccuino degli olandesi dell‘Heerenveen.

Juve, caccia ai giovani: O’Neill è l’ultima idea

La Juventus dovrà così battere un’importante concorrenza per riuscire a portare in Italia il giovanissimo campioncino irlandese, O’Neill dei Bray Wanderers.

I bianconeri continuano, quindi, a guardare al futuro, setacciando il mercato internazionale. La Vecchia Signora sta dimostrando sempre più di essere brava a pescare in giro per il mondo, dalla Germania all’Argentina, come dimostrano gli ultimi affare