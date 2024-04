Italiano non ci sta dopo la Juve: “Non siamo stati imbarazzanti”

Non basta un ottimo secondo tempo alla Fiorentina per evitare la sconfitta sul campo della Juventus: le dichiarazioni in conferenza stampa di Vincenzo Italiano

La Fiorentina deve cedere le armi alla Juventus, nonostante un secondo tempo d’assalto sulla trequarti bianconera.

Uno straordinario Szczesny e l’imprecisione degli avanti viola, non hanno permesso alla formazione di Vincenzo Italiano di uscire con un risultato positivo dalla trasferta dell’Allianz Stadium: “In questo periodo abbiamo incontrato tutte le grandi, abbiamo avuto un calendario tremendo. Nonostante la Fiorentina sia inferiore ancora a certe squadre, comunque riusciamo a metterle sotto. Dobbiamo ripartire dalla prestazione del secondo tempo – spiega in conferenza il tecnico siciliano – La Juve sulla carta è superiore, ha più qualità nei singoli rispetto alla Fiorentina, però nella ripresa questa differenza non si è vista. All’inizio siamo stati un po’ timidi, ma non ho nulla da dire ai ragazzi”.

Italiano dopo Juventus-Fiorentina: “Szczesny strepitoso, non siamo frustati”

Szczesny ha murato le offensive dei viola: “Ha fatto una parata strepitosa, con la Juve si può perdere. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare per cercare di mettere in difficoltà una difesa come quella della Juventus”.

Italiano conclude rispondendo a tono sulla prestazione del primo tempo della sua Fiorentina: “Non siamo stati imbarazzanti e cercheremo di non esserlo neanche nelle prossime partite. Giochiamo ogni tre giorni, negli ultimi due anni siamo stati la squadra che ha giocato più partite. Una squadra come la Fiorentina non deve essere frustata per questi risultati. Con questo orgoglio e giocando in questo modo, da qui alla fine ci togliere ancora altre soddisfazioni”.