Il doppio flop non ferma la Juve: erede Chiesa, nuovo colpo a sorpresa

Proseguono le indiscrezioni in casa Juventus. Tra campo e mercato, Giuntoli protagonista. Ecco cosa sta succedendo

Definire complicato il periodo no che sta attraversando la Juventus sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Nonostante la preziosa vittoria ottenuta nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio, Vlahovic e compagni sono chiamati a fornire nuove risposte per riprendere il proprio cammino in coppa Italia. Gli spifferi di mercato, intanto, continuano a tenere banco.

Quella che sta per cominciare, infatti, ha tutta l’aria di potersi configurare come un’estate densa di profondi cambiamenti in casa Juventus. Il discorso relativo alla guida tecnica e al futuro di Allegri c’entra, ma fino ad un certo punto. Giuntoli potrebbe avviare un vero e proprio restyling, in settori del campo tutt’altro che banali. Un discorso importante, ad esempio, lo meritano le corsie esterne. In un modo o nell’altro, infatti, la Juve dovrà sedersi attorno ad un tavolo con l’entourage di Federico Chiesa per capire eventuali margini di manovra per il discorso rinnovo. Nel caso in cui le parti non dovessero trovare un punto d’incontro, la sensazione è che l’ipotesi cessione non sia affatto utopistica.

Calciomercato Juventus, nuova occasione da Lille: Zhegrova nel mirino

Come rivelatovi da calciomercato.it, uno dei profili nell’agenda di Giuntoli per rimpolpare la batteria di esterni è quello di Mattia Zaccagni. Le manovre in casa Juve, però proseguono senza soluzione di continuità.

Secondo quanto evidenziato da Sportmediaset, ad esempio, anche la Juve avrebbe messo gli occhi su Edon Zhegrova. L’attaccante esterno del Lille è legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato. Valutato circa 15 milioni di euro, Zhegrova ha calamitato l’interesse di diverse big, pronte a contenderselo. Giuntoli, però, potrebbe far pendere a proprio favore i buoni rapporti con il Lille, come testimoniano gli affari Weah e Djalò. Ancora allo stato esplorativo, non è escluso che i contatti per il gioiello kosovaro possano entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Staremo a vedere cosa succederà.