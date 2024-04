HIGHLIGHTS | Inter, a Udine è rimonta scudetto con Calhanoglu e Frattesi

Nel monday night, Inter costretta a rincorrere in casa dell’Udinese: al gol di Samardzic rispondono Calhanoglu e Frattesi, scudetto ora vicinissimo

Nel cammino verso lo scudetto, l’Inter mette altri tre mattoni pesantissimi con la vittoria contro l’Udinese. Decide nel finale Frattesi, risolvendo al 95′ una partita tiratissima, in cui la squadra di Inzaghi era andata sotto nel primo tempo.

Udinese che viene schierata in maniera molto accorta da Cioffi, con il solo Thauvin davanti e Pereyra a supporto. La disposizione difensiva però è molto attenta e inizialmente lascia davvero pochi varchi alla capolista, che di suo parte senza imprimere grande ritmo e con qualche imprecisione di troppo. Il più pericoloso a lungo è Calhanoglu, che per due volte dal limite chiama Okoye al grande intervento. L’Udinese attende e riparte e riesce a colpire, all’improvviso, con un tiro di Samardzic sporcato da Carlos Augusto che prende un effetto strano e si infila lentamente all’angolino con incomprensione tra Sommer e Dumfries. Prima dell’intervallo, ancora Okoye deve superarsi su un colpo di testa di Lautaro Martinez.

Inter che nella ripresa parte fortissimo per rimettere subito le cose a posto. Carlos Augusto in mischia trova subito il gol, annullato però per fuorigioco. Poco dopo, però, Thuram anticipa l’uscita di Okoye che gli frana addosso. Rigore netto e Calhanoglu non sbaglia, con destro secco e preciso. L’Inter spinge per completare la rimonta, il subentrato Frattesi ha due grandi occasioni in area ma è poco preciso. L’Udinese tenta di alleggerire con qualche ripartenza e in una di queste quasi trova il nuovo vantaggio, con Mkhitaryan che anticipa Thauvin a un passo dalla porta. Massima pressione interista nel finale, premiata dalla rete di Frattesi in pieno recupero: miracolo di Okoye che manda sul palo un destro di Lautaro Martinez, ma il tap in del centrocampista è facilissimo. E avvicina sempre più il traguardo.

UDINESE-INTER 1-2 – 40′ Samardzic (U), 55′ Calhanoglu rig. (I), 95′ Frattesi (I)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 82, Milan 68, Juventus 59, Bologna 58, Roma 55, Atalanta* 50, Napoli 48, Lazio 46, Torino 44, Fiorentina* 43, Monza 42, Genoa 38, Cagliari 30, Lecce 29, Empoli e Udinese 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana 15.

*una partita in meno