Esposto ufficiale al TAR: caos Milan

Arrivano nuove proteste contro la realizzazione dello stadio del Milan a San Donato. Arriva un esposto al Tar da parte dei cittadini: la situazione

Mentre in campo le cose in casa Milan vanno a gonfie vele, con una situazione di classifica soddisfacente ed un rendimento finalmente costante, al di fuori del terreno di gioco non mancano ostacoli.

In particolar modo torna caldo il tema stadio in merito al quale Cardinale nei giorni scorsi aveva ammesso: “Sarà il primo costruito dal 2011 in Italia, sarà un impianto sullo stile americano, con 70mila posti a sedere”. Non sarà però semplice arrivare a dama visto il recente ricorso sostenuto dal comitato ‘No stadio a San Donato Milanese’ che ha chiesto l’annullamento di due atti relativi proprio al progetto del nuovo impianto.

Una serie di ostacoli sulla strada del nuovo stadio che continuano a dare grattacapi. Nello specifico sono tredici i cittadini di San Donato Milanese e Chiaravalle che coadiuvati da un pool di avvocati e sostenuti dal comitato lo scorso 22 marzo hanno depositato una istanza ufficiale presso la sede del TAR per chiedere l’annullamento degli a favore della realizzazione dello stadio del Milan nell’area San Francesco a San Donato Milanese.

Milan, esposto al Tar contro il nuovo stadio

Due in particolare gli atti dei quali viene chiesto l’annullamento relativamente al progetto del nuovo stadio, come evidenziato da ‘Calcio e Finanza’.

Innocente Curci, tra i referenti del Comitato, ha sottolineato: “Di fronte al rifiuto del sindaco Squeri e delle forze politiche che lo sostengono in consiglio comunale a dialogare seriamente con i cittadini, abbiamo tenuto fede all’impegno che ci eravamo presi fin dal primo momento della costituzione del comitato, ossia quello di fare qualsiasi sforzo e perseguire tutte le strade lecite possibili per fermare un progetto che riteniamo dannoso per il nostro territorio”.

Intanto per giovedì 11 è fissato un nuovo consiglio comunale a San Donato che vede tra le mozioni anche quella relativa allo stadio, la quale, stando alla stessa fonte, sarà respinta.