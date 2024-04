Decisione con effetto immediato: nota UFFICIALE del club

Il comunicato della società certifica il cambio in panchina. Ecco tutti i dettagli

La decisione è stata presa, con effetto immediato. Arrivato il comunicato ufficiale del club.

Thomas Letsch non è più l’allenatore del Bochum. Il 55enne tedesco, che nel novembre del 2021 da allenatore del Vitesse sfidò il Tottenham di Conte in Conference League, paga a caro prezzo la sconfitta in casa del Colonia e, più in generale, il quindicesimo posto in Bundesliga. Il Bochum ha appena 26 punti, soli tre in più della zona playout.

Letsch era approdato al Bochum nel settembre di un anno e mezzo fa, conquistando al primo anno una grande salvezza. Nella stagione in corso, invece, è riuscito a ottenere solamente 5 vittorie e 11 pareggi. Ben 12, invece, i ko, con l’ultimo fatale per l’allenatore di Esslingen am Neckar.

“La salvezza ottenuta la passata stagione è stata una esperienza speciale che mi legherà sempre al Bochum, alla città e ai fantastici tifosi. Auguro al club tutto il meglio per il futuro”.