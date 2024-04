Alta tensione in casa Juve: Allegri non ci sta

La Juventus ha vinto anche contro la Fiorentina, ma le polemiche intorno alla figura di Massimiliano Allegri continuano a non placarsi

Un gol di Gatti e le parate di Szczesny hanno consentito alla Juventus di riprendere a marciare anche in campionato dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. Battuta la Fiorentina, seppur con un dato sul possesso palla che ha fatto molto discutere.

Si è trattato ad ogni modo di tre punti pesantissimi in ottica Champions League, con i bianconeri che si avvicinano sensibilmente all’obiettivo stagionale. Ciononostante non si placano le polemiche sul gioco non sempre esaltante della truppa di un criticatissimo Allegri, il cui futuro resta argomento centrale in vista della fine dell’attuale stagione.

Con un anno di contratto rimasto in essere la seconda avventura del tecnico livornese a Torino potrebbe comunque avviarsi alle battute finali, al netto di un finale di stagione tutto da scrivere visto anche l’obiettivo Coppa Italia ancora vivissimo, al di là del piazzamento europeo in campionato. Allegri infatti non è mai stato così lontano dalla Juve come adesso: ancora nessun incontro con la dirigenza, e alle domande sul futuro adesso, rispetto al passato, sembra sempre più sfuggente.

Calciomercato, Juventus-Allegri: tensione dopo la partita

Non basta di certo la vittoria contro la Fiorentina, seppur pesantissima in ottica Champions, per riportare definitivamente il sereno su Allegri dopo un periodo di troppi alti e bassi.

Il futuro è nebuloso e intanto, secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano ci sarebbe stata “tensione con la Società e con parte dei calciatori dopo la partita”. Lo stesso collega ha anche ribadito che Allegri non si sentirebbe protetto dalla società bianconera.

Al netto di una situazione di tensione che comunque non risulta, è un momento quindi complicato per Allegri che però dovrà provare a chiudere al meglio l’annata provando a fare bottino pieno di obiettivi con un piazzamento tra le prime quattro e la Coppa Italia.