UFFICIALE: rottura del crociato e stagione finita. Torna a dicembre

Con i vari campionati entrati nel vivo, non sono poche le defezioni con le quali le varie squadre devono fare i conti. La diagnosi è ufficiale

Anche alla luce dei tanti impegni ufficiali, non sono pochi gli infortuni che stanno calamitando l’attenzione mediatica. L’ultima notizia, però, è una vera e propria mazzata e terrà il calciatore in questione lontano dai campi di gioco tra i 6 e gli 8 mesi.

A farne le spese è stata la diciannovenne ala offensiva del NEC Nijmegen, Yvandro Borges Sanches. Infortunatosi nel corso della sfida contro il Fortuna Sittard, il lussemburghese classe ‘2004 si è sottoposto agli esami strumentali di rito per capire l’entità del problema subito. Le sensazioni già a caldo non erano affatto positive. Le diagnosi hanno confermato tutto. Con un comunicato apparso sui propri siti ufficiali, infatti, il NEC Nijmegen ha confermato la rottura del legamento crociato per Yvando Borges Sanches che dunque sarà costretto a restare fuori per diversi mesi. I tempi di recupero, infatti, sono stimati dai 6 agli 8 mesi.

NEC Nijmegen, tegola Sanches: c’è la rottura del legamento crociato

Volato in Olanda nel corso dell’ultima finestra di calciomercato, Sanches ha collezionato già 8 presenze in Eredivisie. Pur non mettendo a referto neanche una rete, il tuttocampista si era fatto apprezzare per alcune prestazioni degne di nota.

La diagnosi sull’infortunio, però, è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Di proprietà del Borussia Mönchengladbach, l’esterno offensivo bianconero sarà chiamato ad osservare un lungo periodo di stop. Di seguito il comunicato con il quale il NEC Nijmegen ha reso noto l’entità dell’infortunio: “Yvandro Borges Sanches non giocherà più per il NEC in questa stagione. Il 19enne attaccante si è infortunato martedì scorso nella partita contro il Fortuna Sittard. Gli esami in ospedale nei giorni successivi hanno evidenziato la rottura del legamento crociato”.