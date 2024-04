Tredicesimo cambio di panchina in Serie A: hanno deciso di esonerare Allegri

Nuovo sondaggio sul profilo X di Calciomercato.it. Stavolta si parla di esoneri: chi merita maggiormente di dire addio? Da Allegri a Di Francesco

Siamo entrati nella fase finale e decisiva della stagione. Le squadre di Serie A sono quindi impegnate nell’inseguire i rispettivi obiettivi: dalla vetta della classifica con l’Inter che attende lo scudetto, passando per la zona Champions col sogno del Bologna e le ambizioni della Roma, senza dimenticare la lotta per non retrocedere.

Un’annata quindi ricca di tematiche ancora da sciogliere in via definitiva, e che ha riservato anche già 12 cambi di panchina. Una serie di esoneri che avrebbero dovuto apportare cambi di passo e che non sempre hanno ripagato con i giusti e sperati dividendi. Lo sa bene il Napoli campione d’Italia che attraverso ben tre allenatori si è ritrovato presto fuori dalla lotta al titolo ed ora anche lontano dalla zona Champions che avrebbe rappresentato l’obiettivo minimo.

Meglio la Roma che con De Rossi al posto di Mourinho ha trovato il cambio passo, mentre la Lazio ha recentemente affidato a Tudor il dopo Sarri. Sono solo alcuni dei cambi effettuati quest’anno in panchina, ma la stagione non è ancora finita e qualche rischio è ancora presente.

Calciomercato Juventus, caccia all’esonero: scelto Allegri

Finora ci sono stati 12 esoneri in Serie A. Per i bookmakers altri 4 allenatori sono a rischio da qui a fine stagione. A partire da questo incipit abbiamo chiesto ai followers di Calciomercato.it su X chi sarebbe meritevole di esonero.

Dall’alto dell’attuale terzo posto in classifica con uno schiacciante 72,5% per i tifosi su X sarebbe Massimiliano Allegri il nome giusto da esonerare. La Juventus d’altronde è uscita dalla lotta al titolo e complice il periodo di eccessivi alti e bassi ha anche perso il secondo posto.

Alle spalle del tecnico bianconero ci sono per voti Di Francesco, che lotta a Frosinone per non retrocedere, seguito da Cioffi. Nessun voto per Ranieri.

Ecco l’esito del sondaggio proposto sul profilo X di Calciomercato.it: