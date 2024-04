Lotito riaccende il derby: “Meritavamo il pareggio, Tudor sta studiando”

Le parole del presidente Claudio Lotito poche ore dopo la vittoria della Roma a discapito della Lazio. Ecco quanto dichiarato dal patron biancoceleste

L’incornata vincente di Gianluca Mancini ha regalato alla Roma tre punti di vitale importanza per alimentare le proprie speranze Champions. Al termine di una gara nella quale i giallorossi hanno rischiato poco o nulla, la compagine di De Rossi è riuscita ad incamerare una vittoria pesantissima, soffrendo poco o nulla.

Non hanno pagato le scelte iniziali di Tudor, che comunque ha provato a cambiare la squadra in corso d’opera. A freddo, a margine della presentazione della nuova segreteria di Forza Italia a Roma, sono arrivate anche le parole del patron della Lazio Claudio Lotito. Ecco quanto riferito dal patron biancoceleste: “Dal punto di vista del gioco forse avremmo meritato un pareggio. Tudor? Sono le prime partite, sta studiando per capire quale sia l’assetto giusto della squadra, che è nelle condizioni di poter far bene”.

Lotito ha poi passato in rassegna anche gli episodi di violenza che hanno contrassegnato le ore precedenti al fischio d’inizio della stracittadina: “Siamo contro la violenza. La combattiamo e mi sembra di essere l’emblema di questo. Ho messo in atto azioni per reprimere e prevenire questi tipi di episodi”.