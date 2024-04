L’Inter rivoluziona l’attacco: via Thuram, ne arrivano altri due

L’Inter sta pensando a come completare il reparto offensivo della prossima stagione: in caso di addio di Thuram arriverebbero due pallini

L’Inter è ormai già proiettata alla prossima stagione. Lo scudetto è praticamente acquisito, resta solo da capire quando arriverà la conquista ufficiale e matematica per la squadra di Inzaghi. Che, non avendo altri obiettivi di campo in questa annata, vista l’eliminazione cocente dalla Champions, può pensare al mercato estivo con più determinazione e impiegando ancora più energie. Taremi e Zielinski sono i due colpi messi già a segno a parametro zero mentre Gudmundsson è il sogno, ma decisamente caro.

Per l’islandese il Genoa chiede non meno di 30 milioni di euro, da lì non si scende e l’Inter dovrà regolarsi di conseguenza. L’obiettivo per completare l’attacco resta comunque lui, Marotta sta cercando un piano per mettere insieme le risorse sufficienti. Per forza di cose dipenderà tutto dal mercato in uscita, con la volontà di non privarsi di nessun big ma solo di giocatori effettivamente sacrificabili o giovani di belle speranze. Giocatori come Oristanio o Esposito, ma anche Valentin Carboni, anche se a malincuore. L’argentino è valutato dai nerazzurri circa 25 milioni, la formula perfetta sarebbe quella che gli permetterebbe di mantenere il controllo sul calciatore, un po’ come accaduto per Fabbian, ma non si potrà avere tutto. L’altro nome è Dumfries, per cui non ci sono novità sul rinnovo. L’olandese da tempo è in orbita cessione, è importante ma non fondamentale. Si tratta di scelte, ma ad ora Gudmundsson è effettivamente e pesantemente nel mirino. Ma nel caso in cui non si dovesse arrivare a lui per qualche motivo, l’Inter ha già il possibile piano B che arriva dall’Inghilterra. Parliamo di Anthony Martial.

Martial torna nel mirino: può arrivare insieme a Gudmundsson solo se parte Thuram

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Martial torna nei radar dell’Inter. Il francese è stato proposto a parametro zero, visto che è in scadenza col Manchester United. Il giocatore piace da tempo, ma viene da stagioni non molto brillanti e con poca continuità. Gli uomini mercato nerazzurri stanno analizzando la pista, valutando l’ipotesi, con il giocatore che ha anche l’offerta del Fenerbahce e un altro paio di possibilità importanti in Francia. Come detto, il calciatore è seguito e apprezzato da anni, è ancora nel pieno della carriera a 28 anni. Il suo nome, sulla carta, è alternativo a Gudmundsson su cui ci sono le mire della Premier League che può far saltare il banco.

Ma c’è un caso in cui potrebbero arrivare entrambi i calciatori. Ed è un’ipotesi alternativa che vede una cessione eccellente come Marcus Thuram. Il francese sta per completare una prima stagione decisamente positiva che ad ora segna 12 gol e 10 assist in tutte le competizioni. Una prima parte di altissimo livello, poi un calo per certi versi fisiologico ma le qualità mostrate sono di quelle importanti. Arrivato a zero, un suo addio frutterebbe all’Inter una plusvalenza clamorosa, che in un colpo solo risolverebbe ogni problema per questo mercato. Servirebbe un’offerta da 60-70 milioni, ma ad esempio in Premier (o il PSG) non hanno di questi problemi. Così l’Inter potrebbe ristrutturare la squadra anche in altri ruoli, prendendo magari sia Gudmundsson che Martial affiancandoli a Lautaro e Taremi.