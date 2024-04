DIRETTA Serie A, Monza-Napoli 1-0: la sblocca Djuric – LIVE

In programma alle 15, Monza-Napoli verrà seguita in tempo reale dalla redazione di calciomercato.it

A inizio anno lo avrebbero previsto in pochi, ma a otto partite dalla fine del campionato Monza-Napoli si è trasformata in uno scontro diretto per rimanere in corsa per un piazzamento europeo. Complici la prossima stagione dei campioni d’Italia e l’ottimo cammino dei brianzoli, la partita valida per la 31ª giornata di serie A potrebbe valere l’aggancio in classifica dei brianzoli ai partenopei.

In caso di successo oggi pomeriggio, la squadra allenata da Raffaele Palladino raggiungerebbe quella di Francesco Calzona a quota 45 punti. La sconfitta in casa contro l’Atalanta ha interrotto una serie di sei risultati utili consecutivi in campionato, facendo scivolare gli azzurri sempre più lontano dai piazzamenti che valgono la qualificazione alla prossima Champions League. La posta in palio è alta però anche per i padroni di casa, che sognano una prima storica qualificazione alle coppe europee. Il bilancio degli scontri diretti in serie A è in perfetto equilibrio, con una vittoria testa e un pareggio. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Monza-Napoli

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Caldirola; Akpa Akpro, Gagliardini; Colpani, Zerbin, Mota; Djuric. All. Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Ngonge, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

CLASSIFICA SERIE A: