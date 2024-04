DIRETTA Serie A, Frosinone-Bologna: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Stirpe’ tra il Frosinone di Di Francesco e il Bologna di Thiago Motta in tempo reale

Il Bologna è di scena sul campo del Frosinone nel lunch match domenicale valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Orsato della sezione di Schio.

I rossoblu di Thiago Motta vogliono continua a stupire ed allungare la striscia di due vittorie di fila ottenute contro Empoli e Salernitana. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti per scavalcare almeno momentaneamente la Juventus – impegnata stasera contro la Fiorentina – al terzo posto e continuare a cullare il sogno Champions. I gialloazzurri di Eusebio Di Francesco, che invece sono reduci dal pareggio in trasferta contro il Genoa, vogliono tornare al successo che manca da nove gare in cui sono stati raccolti appena tre punti per abbandonare la terzultima piazza. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i felsinei si sono imposti con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Ferguson e De Silvestri prima del rigore di Soule. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Benito Stirpe’ tra Frosinone e Bologna live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Frosinone-Bologna

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Bonifazi, Okoli, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soule, Reinier; Cheddira. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter 79, Milan 68*, Juventus 59, Bologna 57, Roma* 55, Atalanta** 50, Lazio* 46, Napoli 45, Torino* 44, Fiorentina** 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29*, Udinese e Empoli* 28, Verona 27, Cagliari 27, Frosinone 25, Sassuolo* 25, Salernitana* 15.

*una partita in più

** una partita in meno