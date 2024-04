Caos Var durante Juventus-Fiorentina: “La rovina del calcio”

Polemiche accese durante Juventus-Fiorentina: i tifosi bianconeri non ci stanno e si fanno sentire

La Juventus ha giocato un ottimo primo tempo contro la Fiorentina, ma all’Allianz Stadium animi infuocati dopo i primi quarantacinque minuti di gioco.

Polemiche infuocate al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco di Juventus-Fiorentina, posticipo domenicale della 31esima giornata del campionato di Serie A. Un primo tempo che la Juventus ha chiuso meritatamente in vantaggio con un gol di Federico Gatti, ma anche con molte polemiche nei confronti della direzione arbitrale.

Filippo Inzaghi nel calcio moderno avrebbe segnato 10/20 gol se tutto andava bene. #JuveFiorentina — Alessia Elena Stefanelli (@AlessiaElenaSt1) April 7, 2024

Diciamo che ci hanno annullato gol per dei fuorigioco assurdi.

Questo sembra normale.#JuveFiorentina #jvtblive — capitanschettini (@Schetweet) April 7, 2024

Incredibile

Riescono ad annullarsi un goal da soli #JuveFiorentina — FORZAJUVE⚪⚫⚽ (@juve8_2021) April 7, 2024

Ma dai ma un altro fuorigioco??? Ma non vi fa schifo sto calcio ridotto così??? #JuveFiorentina — O.G.M (@Jusyoni) April 7, 2024

In particolar modo, i tifosi bianconeri hanno pesantemente criticato l’operato dell’arbitro La Penna e soprattutto del Var, reo di aver annullato tre gol alla Juventus nell’arco di una sola frazione di gioco. Tre gol annullati, tutti per fuorigioco, due dei quali al grande ex Dusan Vlahovic e uno a McKennie, con in mezzo il gol di Federico Gatti che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di sbloccare il risultato.

Juventus-Fiorentina, Var e arbitro sotto accusa

Una situazione che ha fatto infuriare i tifosi bianconeri, sia quelli presenti sugli spalti dell’Allianz Stadium che quelli a casa.

Tantissimi, infatti, i commenti critici verso l’operato della squadra arbitrale, tra chi ironizza sul numero dei gol annullati alla Juventus per vederne convalidare uno e chi invece usa toni forti, definendo il Var la “rovina del gioco del calcio”.

Hanno rotto i cosiddetti con questi fuorigioco millimetrici, il VAR è la rovina del gioco del calcio #JuveFiorentina — Dani®️ (@Daniele_AL_) April 7, 2024

e come sempre quando gioca la juve il var… #JuveFiorentina pic.twitter.com/uOty7xHJoJ — IAN L'URAGANO® (@DIABOLIK_7) April 7, 2024

#JuveFiorentina

Quelli al Var per annullare i goal alla Juventus pic.twitter.com/e0orqrmHLu — Anna G ⚪⚫ (@tabisca74) April 7, 2024