Cambio last minute per Juventus e Inter: è UFFICIALE

Doppio cambio in vista delle ultime due gare di questa 31/a giornata di Serie A. È arrivato il comunicato ufficiale

Dopo le gare attualmente in corso delle ore 18 per completare il quadro della 31esima giornata di Serie A mancheranno solamente Juventus-Fiorentina di stasera e Udinese-Inter di domani.

Due partite importanti per l’alta classifica soprattutto, che però devono registrare un cambiamento dal punto di vista strettamente arbitrale. Come evidenziato da una nota ufficiale dell’Aia Gianluca Aureliano, designato inizialmente come VAR per Juventus-Fiorentina, e AVAR in Udinese-Inter, sarà sostituito rispettivamente da Di Paolo e Abisso.

JUVENTUS – FIORENTINA Domenica 07/04 h. 20.45

LA PENNA

COLAROSSI – LO CICERO

IV: FELICIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

UDINESE – INTER Lunedì 08/04 h. 20.45

PICCININI

VIVENZI – CECCONI

IV: BARONI

VAR: SERRA

AVAR: ABISSO