Bufera Napoli, Juan Jesus nel mirino

Il centrale brasiliano torna protagonista, ancora in Lombardia. Ecco cosa è successo nei primi minuti della sfida tra il Monza e il Napoli

Rischia di farsi sempre più complicata la stagione del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri, reduci dai pareggi contro Torino e Inter e dal ko pesante interno contro l’Atalanta, hanno iniziato davvero male contro il Monza.

La sfida in Brianza, valevole per la trentunesima giornata di Serie A, si è infatti aperta con la rete di Milan Djuric, che ha sfruttato al meglio un assist di Zerbin. Un gol che non è andato per nulla giù ai sostenitori del Napoli, che hanno pesantemente attaccato Meret e Juan Jesus, visti come i principali responsabili della rete subita.

Monza-Napoli, Juan Jesus nel mirino: “Mandate via tutti, vi prego”, scrivono su X

Il centrale brasiliano, schierato ancora una volta titolare, a discapito di Ostigard, è così tornato sotto la luce dei riflettori, dopo quanto accaduto a San Siro lo scorso 17 marzo, con il caso che ha coinvolto Francesco Acerbi.

Il brasiliano stavolta è costretto a prendersi le critiche pesanti dei suoi tifosi, ma non solo. Su X sono davvero tantissimi i messaggi contro l’ex Roma, ma anche quelli rivolti al portiere. Sia per il centrale che per l’italiano si chiede la cessione immediata:

Ma cosa deve fare Juan Jesus per essere cacciato! — Angelo (@DifraiaAngelo) April 7, 2024

Juan Jesus gli vogliamo bene ma è inguardabile. Imperdonabile non aver preso in sostituto serio di Kim. — A mente fredda (@amentefredda) April 7, 2024

mandate via tutta la difesa e meret vi prego — luffy saltato (@nupiezzz77) April 7, 2024

Meret più gol subiti che tiri in porte…

Record — ANGRY BIRD🏆 (@fabiobird1) April 7, 2024

Di Lorenzo e Juan Jesus sono dei "polli" senza ombra di dubbio #ForzaNapoliSempre

# monzanapoli — Peppe Sorriso (@NappiGiuseppe) April 7, 2024

Comunque Juan Jesus è più bravo a polemizzare che a difendere.#MonzaNapoli — I Rigori Col Rio Ave 🔴⚫️🇮🇹 (@disagiavolo) April 7, 2024

Stagione ormai finita e dobbiamo ancora subirci Juan Jesus e Meret. Calzona disse che non guardava le gerarchie, si è visto #MonzaNapoli — Fra🏆💙 (@SNAPOLI24) April 7, 2024

Ostigard in panchina e Juan jesus in campo ? Incompetenza totale maledetta gerarchia di spogliatoio — gennaro navar (@gnavarino) April 7, 2024