Allegri saluta la Juve, ma resta in Serie A: doppietta clamorosa

Il futuro di Max Allegri potrebbe creare un clamoroso effetto domino. Il tecnico livornese è sempre più lontano dalla Juventus

Dopo aver ottenuto un importante successo nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio, la Juventus vuole ritrovare continuità di rendimento anche in campionato. Da obiettivo ormai in cascina, la corsa al quarto posto sta diventando sempre più complicata per Vlahovic e compagni.

Sebbene l’ipotesi di un esonero anticipato di Max Allegri al momento non sia calda in casa Juventus, il tecnico livornese – salvo clamorosi colpi di scena – non sarà l’allenatore della “Vecchia Signora” nella prossima stagione. Ormai da tempo, infatti, i bianconeri hanno cominciato a tessere la tela per Thiago Motta, il primo (e unico) profilo caldeggiato per il dopo Allegri. Nonostante un contratto con la Juve in scadenza nel 2025, dunque, tanti tasselli lasciano supporre che le strade della Juve e quelle di Allegri possano separarsi al termine di questa stagione.

Dalla Juventus al Napoli, Allegri nel domino: “Farei attenzione al suo nome”

Tuttavia, pur lasciando la Juve, Allegri potrebbe comunque restare in Serie A. A riferirlo è il giornalista Francesco Marolda che, intervenuto nel corso della trasmissione ‘Giochiamo d’anticipo’ in onda su ‘Televomero’ non ha chiuso la porta alla possibilità che Allegri diventi il nuovo allenatore del Napoli.

Dopo aver definito la trattativa Manna, De Laurentiis potrebbe virare con decisione su un profilo esperto per la panchina degli Azzurri. Almeno questo è ciò che ha sostenuto Marolda. Di seguito il suo intervento: “Facendo tutti gli auguri possibili al nuovo DS, Manna non è la prima scelta. Prima di lui erano stati contattati dirigenti dal curriculum più importante, come Sartori che è bravissimo. Bisognerà capire quali margini di manovra avrà Manna. Nuovo allenatore? Conte sarebbe una garanzia per raggiungere successi importanti anche nell’immediato. Tuttavia, farei attenzione anche ad un altro nome attualmente vicino alla Juve che però potrebbe liberarsi a fine anno…”