Roma-Lazio, attacco frontale a Lukaku: “Fa ridere, mezz’ora inutile”

Il centravanti giallorosso nel mirino dopo il brutto primo tempo nel derby dell’Olimpico che al momento vede in vantaggio la squadra di De Rossi

Lukaku subissato di critiche dai propri tifosi durante il primo tempo del derby Roma-Lazio che sta conducendo la squadra di De Rossi grazie alla rete di Mancini a meno di cinque minuti dal termine.

Da “Fa ridere” a “Mezz’ora inutile” fino a “Si sta facendo divorare da Romagnoli”, sono tantissimi i tweet contro il centravanti belga, effettivamente autore di un primo tempo a dir poco anonimo. Eccone alcuni raccolti da Calciomercato.it:

Lukaku l’unico attaccante al mondo che beneficiava del non gioco che avevamo prima, fa ridere

non so come commentare l’atteggiamento di Lukaku senza rischiare denunce

— M(i)r. Wolf 🐺 (@FMorlupo1415) April 6, 2024